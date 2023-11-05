СМИ: ВСУ анонсировали атаки беспилотников на Россию зимой

Киев намерен активно использовать беспилотные летательные аппараты для атак на регионы России зимой, сообщил Independent начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов.

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По его словам, беспилотники будут использоваться, «чтобы нанести сокрушительный удар по русским, когда боевые действия будут гораздо более статичными [этой зимой]». При этом Украина ожидает «многочисленные контратаки» со стороны РФ с целью нарушения работы энергетической инфраструктуры.

Баранов призвал западные страны продолжать снабжать Украину боеприпасами, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного, который заявил о тупике в конфликте с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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