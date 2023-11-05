СМИ: ВСУ анонсировали атаки беспилотников на Россию зимой

По его словам, беспилотники будут использоваться, «чтобы нанести сокрушительный удар по русским, когда боевые действия будут гораздо более статичными [этой зимой]». При этом Украина ожидает «многочисленные контратаки» со стороны РФ с целью нарушения работы энергетической инфраструктуры.

Баранов призвал западные страны продолжать снабжать Украину боеприпасами, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного, который заявил о тупике в конфликте с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

