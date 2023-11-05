Беспилотник ВСУ сбили над Стародубским округом Брянской области
Силы противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию Брянской области с помощью беспилотника, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Дрон уничтожили над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Богомаз выразил благодарность подразделениям противовоздушной обороны.
В беседе с изданием Independent Начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов заявил о намерении Киева атаковать российские регионы беспилотниками предстоящей зимой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru