Беспилотник ВСУ сбили над Стародубским округом Брянской области

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию Брянской области с помощью беспилотника, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника

Дрон уничтожили над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Богомаз выразил благодарность подразделениям противовоздушной обороны.

В беседе с изданием Independent Начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов заявил о намерении Киева атаковать российские регионы беспилотниками предстоящей зимой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУПВОБеспилотникиБрянская Область

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