Врач заявил, что маски не спасут от пагубного воздействия мазута в Анапе
Волонтерам, которые ежедневно сталкиваются с мазутом в Анапе, лучше выбирать для защиты не маски, а респираторы, заявил доцент, профессор РАН, директор Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Вадим Негребецкий.
При этом он также уточнил, что люди, страдающие бронхиальной астмой, не смогут нормально дышать в респираторе, а резиновые перчатки способны спровоцировать аллергическую реакцию.
«Средства индивидуальной защиты (СИЗы) не гарантируют на 100%, что человек не надышится, не получит на кожу какое-то количество химических соединений. Кроме того, находиться в СИЗ можно без вреда для здоровья только ограниченное время», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавил Негребецкий, мазут по-разному влияет на состояние здоровья людей в зависимости от их возможных хронических заболеваний. Кроме того, испарения мазута могут приводить к головокружениям, слабости, головным болям и иным симптомам.
Ранее сообщалось, что волонтеры, занимающиеся очисткой пляжей Анапы от мазута, чаще всего обращаются за медицинской помощью с жалобами на головную боль, тошноту и мелкие травмы.
Разлив нефтепродуктов в Черном море произошел после крушения 15 декабря 2024 года двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» — в районе Керченского пролива, напоминает «Радиоточка НСН».
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