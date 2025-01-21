Врач заявил, что маски не спасут от пагубного воздействия мазута в Анапе

При этом он также уточнил, что люди, страдающие бронхиальной астмой, не смогут нормально дышать в респираторе, а резиновые перчатки способны спровоцировать аллергическую реакцию.

«Средства индивидуальной защиты (СИЗы) не гарантируют на 100%, что человек не надышится, не получит на кожу какое-то количество химических соединений. Кроме того, находиться в СИЗ можно без вреда для здоровья только ограниченное время», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил Негребецкий, мазут по-разному влияет на состояние здоровья людей в зависимости от их возможных хронических заболеваний. Кроме того, испарения мазута могут приводить к головокружениям, слабости, головным болям и иным симптомам.

Ранее сообщалось, что волонтеры, занимающиеся очисткой пляжей Анапы от мазута, чаще всего обращаются за медицинской помощью с жалобами на головную боль, тошноту и мелкие травмы.

Разлив нефтепродуктов в Черном море произошел после крушения 15 декабря 2024 года двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» — в районе Керченского пролива, напоминает «Радиоточка НСН».

