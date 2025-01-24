Загрязнённые мазутом пляжи Анапы полностью восстановят к лету 2026 года

По его словам, все работы по очистке будут вестись в межсезонье, чтобы не мешать туристам.

Министр также рассказал, что на пляжи будет завезен новый песок в количестве 840 тысяч кубометров.

Ранее стало известно, что уже почти 70 погибших дельфинов найдено после разлива мазута в Черном море, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

