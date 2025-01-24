Загрязнённые мазутом пляжи Анапы полностью восстановят к лету 2026 года
24 января 202514:58
Только к лету 2026 года удастся полностью очистить пляжи Анапы от мазута, заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании у президента РФ Владимира Путина, сообщает «Говорит Москва».
По его словам, все работы по очистке будут вестись в межсезонье, чтобы не мешать туристам.
Министр также рассказал, что на пляжи будет завезен новый песок в количестве 840 тысяч кубометров.
Ранее стало известно, что уже почти 70 погибших дельфинов найдено после разлива мазута в Черном море, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru