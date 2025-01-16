«Интоксикации серьезные»: Волонтеры в Анапе нуждаются в медицинской помощи

«Работа, пусть даже немножко уменьшается, но волонтеры тоже уменьшаются, потому что интоксикации серьезные. И меня это коснулось. Волонтерам выделяется по три капельницы и все, больше ни на что мы не можем рассчитывать — восстановление за свой счет», - пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Шульц, людям, которые провели в волонтерстве более 100 часов, необходим центр для лечения. Девушка также сказала, что популярность, которая обрушилась на нее после публикации видео с лебедем, стала катализатором работы всех волонтеров.

Ранее сообщалось, что спасатели и волонтеры собрали 164 798 тонн загрязненного грунта и песка на побережье Черного моря после разлива мазута. Согласно данным, в настоящее время было вывезено 125 766 тонн песка и грунта. Сотрудники министерства продолжают обследовать 910 км береговой линии, передает «Радиоточка НСН».

