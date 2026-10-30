Атака к саммиту: Москва отразила один из крупнейших налётов украинских БПЛА
Попытка атаки на Москву минувшей ночью стала одной из крупнейших за последние два года, из-за чего в столичных аэропортах было задержано и отменено почти 500 рейсов.
Этой ночью Москва столкнулась с одной из крупнейших за последние два года попыток атаки с применением беспилотников. Военкоры связывают активность ВСУ с проходящим в Москве саммитом «Россия-Африка».
К 7:30 утра на столицу направлялось 862 БПЛА. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своих соцсетях.
«Большую часть из них уничтожили на дальних рубежах. Еще 170 БПЛА нейтрализовали на подлете к Москве», — уточнил мэр.
«Зеленскому вторые сутки хочется удивить гостей африканского саммита в Москве. Получается не очень», - пишет военкор Александр Коц.
Параллельно с отражением атаки российские вооруженные силы нанесли массированный удар по ключевым объектам на территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, которые обеспечивают базовое функционирование критической инфраструктуры региона.
Кроме того, были поражены предприятия военно‑промышленного комплекса, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности, — такое направление ударов напрямую связано с нейтрализацией угрозы повторных атак. Также ударам подверглись объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ: эти цели имеют стратегическое значение в контексте логистики и снабжения, а их поражение способно заметно повлиять на оперативные возможности противника.
АВИАКОЛЛАПС
Из‑за введения временных ограничений воздушного пространства московского авиаузла серьезно пострадала регулярная работа столичных аэропортов. На момент публикации аэропорты Жуковский и Шереметьево возобновили работу, тогда как во Внуково и Домодедово сохраняются ограничения. Петербургский аэропорт Пулково принял 27 самолетов, следовавших в Москву, а пассажиров всех рейсов, оказавшихся в Санкт‑Петербурге из‑за продолжительного ожидания вылета, высаживали в аэрогавани города.
С 21:00 29 октября до 10:00 30 октября было задержано более 300 рейсов, свыше 100 — отменены. Самолеты перенаправляли в Санкт‑Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самару, Саратов, Волгоград, Минск и другие города. Часть бортов вернулась в аэропорты вылета.
Службы аэропортов и авиакомпаний работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать дискомфорт для людей: пассажирам предоставляют воду и питание, оказывают приоритетную помощь семьям с детьми и маломобильным путешественникам, а также оперативно информируют о статусе рейсов.
Официальные рекомендации для пассажиров остаются предельно практичными: перед выездом в аэропорт необходимо проверять статус рейса, поскольку из‑за динамической корректировки полетной программы расписание может меняться в течение дня.
При отмене рейса стоит оформлять вынужденный обмен или возврат билетов дистанционно — большинство авиакомпаний предусмотрели упрощённые процедуры для таких ситуаций. Кроме того, в текущих условиях имеет смысл рассмотреть альтернативные виды транспорта для поездки в столицу: железнодорожные и автобусные перевозки могут оказаться более предсказуемым вариантом.
Временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Корректировка полетной программы в направлении московского авиаузла продолжается.
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