«Зеленскому вторые сутки хочется удивить гостей африканского саммита в Москве. Получается не очень», - пишет военкор Александр Коц.

Параллельно с отражением атаки российские вооруженные силы нанесли массированный удар по ключевым объектам на территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, которые обеспечивают базовое функционирование критической инфраструктуры региона.

Кроме того, были поражены предприятия военно‑промышленного комплекса, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности, — такое направление ударов напрямую связано с нейтрализацией угрозы повторных атак. Также ударам подверглись объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ: эти цели имеют стратегическое значение в контексте логистики и снабжения, а их поражение способно заметно повлиять на оперативные возможности противника.

АВИАКОЛЛАПС

Из‑за введения временных ограничений воздушного пространства московского авиаузла серьезно пострадала регулярная работа столичных аэропортов. На момент публикации аэропорты Жуковский и Шереметьево возобновили работу, тогда как во Внуково и Домодедово сохраняются ограничения. Петербургский аэропорт Пулково принял 27 самолетов, следовавших в Москву, а пассажиров всех рейсов, оказавшихся в Санкт‑Петербурге из‑за продолжительного ожидания вылета, высаживали в аэрогавани города.