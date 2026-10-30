Сварщик Запорожской АЭС погиб при атаке со стороны ВСУ
Сварщик Запорожской атомной электростанции погиб в результате беспилотной атаки со стороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба АЭС.
Инцидент произошел в четверг. В момент атаки сотрудник ехал на работу на электросамокате, ВСУ ударили по движущемуся человеку.
«Мы расцениваем произошедшее как очередную целенаправленную атаку на персонал Запорожской АЭС. Подобные удары направлены не только против конкретных людей - они призваны запугать работников станции, создать панику и напряжение среди тех, кто ежедневно обеспечивает безопасность крупнейшего атомного объекта», - указали в пресс-службе.
Станция назвала недопустимыми действия, направленные против сотрудников и создающие дополнительные риски для ядерной безопасности.
Ранее ВСУ атаковали сооружение ЗАЭС, предназначенное для обработки радиоактивных отходов, риска для безопасности не возникло, пишет Ura.ru.
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