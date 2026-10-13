Туристов предупредили о нюансах страховки от плана «Ковер»
Туроператоры взаимодействуют со страховыми компаниями по вопросам задержек рейсов и связанных с этим издержек, рассказал НСН Дмитрий Арутюнов.
Генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал в пресс-центре НСН, что на туристическом рынке появился новый инструмент защиты путешественников — специальный страховой продукт для защиты прав отдыхающих в случае плана «Ковер».
«Сегодня на рынке появился новый страховой продукт. Туроператоры взаимодействуют со страховыми компаниями по вопросам задержек рейсов и связанных с этим издержек. Страховые компании, конечно, не горят желанием страховать все возможные риски: бывает, что перелет человека стоит 700 долларов, а ночь в отеле, которую он пропускает из‑за задержки, — пять тысяч долларов. Такие ситуации тоже случаются. Разумеется, не в полном объеме все эти расходы могут быть компенсированы. Но если эта тема особенно волнует туристов, ее стоит решать через страхование», — сказал собеседник НСН.
Ранее председатель МОО «Союз пассажиров» Кирилл Янков сказал НСН, что пассажиры стараются использовать поезда и автобусы на ближних направлениях, но на международных рейсах альтернатив нет, а участившиеся задержки заставили авиакомпании придумать новые механизмы работы.
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