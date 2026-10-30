СМИ: Флавиу Болсонару может ускоренно получить грин-карту США
Бывший кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару, тайно уехавший в США, может получить американскую грин-карту в ускоренном порядке. Об этом пишет The New York Times.
По данным издания, американские власти ожидают, что бразильский политик подаст заявку на получение грин-карты. Заявление рассмотрят оперативно, как это было в случае младшего брата экс-кандидата в президенты Эдуарду Болсонару, который получил статус постоянного жителя Штатов в июле.
Ранее Флавиу Болсонару проиграл на президентских выборах в Бразилии и тайно покинул страну. При этом бразильский суд вынес решение о конфискации паспортов у политика в рамках расследования дела об отмывании денег, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Алешках при разминировании погибли два человека
- СМИ: Флавиу Болсонару может ускоренно получить грин-карту США
- Атака к саммиту: Москва отразила один из крупнейших налётов украинских БПЛА
- Сварщик Запорожской АЭС погиб при атаке со стороны ВСУ
- Овечкину подарили гитару перед матчем против «Нэшвилла»
- ПВО за ночь сбила 862 летевших на Москву беспилотника
- Binance оценила ущерб от инцидента с безопасностью в $6,3 млрд
- Крипторынок под ударом: Взлом биржи Binance стал крупнейшим за всю историю
- В США при столкновении двух вертолетов погибли три человека
- Кремль: Россия хочет прочного мира на Украине для будущих поколений