СМИ: Флавиу Болсонару может ускоренно получить грин-карту США

Бывший кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару, тайно уехавший в США, может получить американскую грин-карту в ускоренном порядке. Об этом пишет The New York Times.

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По данным издания, американские власти ожидают, что бразильский политик подаст заявку на получение грин-карты. Заявление рассмотрят оперативно, как это было в случае младшего брата экс-кандидата в президенты Эдуарду Болсонару, который получил статус постоянного жителя Штатов в июле.

Ранее Флавиу Болсонару проиграл на президентских выборах в Бразилии и тайно покинул страну. При этом бразильский суд вынес решение о конфискации паспортов у политика в рамках расследования дела об отмывании денег, пишет Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Andre Penner / AP
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