СМИ: Флавиу Болсонару может ускоренно получить грин-карту США

По данным издания, американские власти ожидают, что бразильский политик подаст заявку на получение грин-карты. Заявление рассмотрят оперативно, как это было в случае младшего брата экс-кандидата в президенты Эдуарду Болсонару, который получил статус постоянного жителя Штатов в июле.

Ранее Флавиу Болсонару проиграл на президентских выборах в Бразилии и тайно покинул страну. При этом бразильский суд вынес решение о конфискации паспортов у политика в рамках расследования дела об отмывании денег, пишет Ura.ru.

