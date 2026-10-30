Овечкину подарили гитару перед матчем против «Нэшвилла»
Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил в подарок гитару перед матчем регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает ТАСС.
Минувшей ночью «Вашингтон» сыграл в гостях против «Нэшвилла». Команда Овечкина одержала победу со счетом 4:3.
Перед встречей 41-летнему хоккеисту презентовали кастомную гитару. Овечкин, который после нынешнего сезона завершит карьеру в НХЛ, сыграл в последний раз против «Нэшвилла» в гостях в регуляром чемпионате.
Ранее Овечкину подарили пожизненный бесплатный билет в вашингтонский ночной клуб и концертный зал 9:30 Club, напоминает 360.ru.
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