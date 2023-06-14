Пункт выдачи гумпомощи в Корсунке Херсонской области обстрелян ВСУ

Корсунка - одно из наиболее пострадавших от затопления в результате разрушения Каховской ГЭС сел.

В минувшее воскресенье, 11 июня, администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале сообщала, что Корсунке почти не осталось подтопленных мест.

7 июня глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что село Корсунка полностью ушло под воду из-за сброса воды из Каховского водохранилища после разрушения Каховской ГЭС.

