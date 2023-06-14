Пункт выдачи гумпомощи в Корсунке Херсонской области обстрелян ВСУ
Пункт выдачи гуманитарной помощи в Корсунке Херсонской области был обстрелян из миномета со стороны Украины. Об этом сообщили в оперштабе Новой Каховки. Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах левой (контролируется российской армией) и правой (контролируется ВСУ) стороны Днепра.
Корсунка - одно из наиболее пострадавших от затопления в результате разрушения Каховской ГЭС сел.
В минувшее воскресенье, 11 июня, администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале сообщала, что Корсунке почти не осталось подтопленных мест.
7 июня глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что село Корсунка полностью ушло под воду из-за сброса воды из Каховского водохранилища после разрушения Каховской ГЭС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru