Село Корсунка ушло под воду после разрушения Каховской ГЭС

Населенный пункт Корсунка на левом берегу Днепра полностью ушел под воду из-за сброса воды из Каховского водохранилища после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, Днепряны, Крынки и Казачьи Лагери оказались затоплены по крыши. Он отметил, что российские волонтеры прибывают в регион со всей страны, чтобы оказать помощь жителям области. Также Леонтьев указал, что жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва ГЭС удалось избежать только из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов.