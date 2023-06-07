Село Корсунка ушло под воду после разрушения Каховской ГЭС
Населенный пункт Корсунка на левом берегу Днепра полностью ушел под воду из-за сброса воды из Каховского водохранилища после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, слова которого приводит ТАСС.
По его словам, Днепряны, Крынки и Казачьи Лагери оказались затоплены по крыши. Он отметил, что российские волонтеры прибывают в регион со всей страны, чтобы оказать помощь жителям области. Также Леонтьев указал, что жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва ГЭС удалось избежать только из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов.
Ранее, 6 июня, плотина Каховской ГЭС обрушилась, после чего начался массовый сброс воды. Под угрозой затопления оказались прибрежные населенные пункты на правом и левом берегах Днепра. Началась эвакуация жителей.
Между тем ряд российских экспертов отмечает, что Украина давно готовилась к разрушению Каховской ГЭС. По словам доктора технических наук, члена Общественного совета Министерства энергетики РФ Владимира Тетельмина, украинская сторона две недели назад начала сбрасывать на верхнем течении Днепра повышенное количество воды в Каховское водохранилище. В интервью НСН он отметил, что украинцы нарочно переполняли его, чтобы наводнение было масштабным, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru