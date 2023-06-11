В Новой Каховке полностью сошла вода

Отмечается, что в селе Корсунка Новокаховского городского округа затопление было наиболее существенным. Сейчас в населенным пункте почти не осталось подтопленных мест, уточнили власти.

Новая Каховка оказалась под водой 6 июня после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Жителей города эвакуировали.

МЧС России спасло из зоны бедствия более 1,7 тысячи человек. Сотрудники ведомства доставили нуждающимся около 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилированной воды, передает «Радиоточка НСН».

