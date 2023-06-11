В Новой Каховке полностью сошла вода
Вода полностью сошла с улиц Новой Каховки Херсонской области. Об этом сообщила администрация городского округа в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в селе Корсунка Новокаховского городского округа затопление было наиболее существенным. Сейчас в населенным пункте почти не осталось подтопленных мест, уточнили власти.
Новая Каховка оказалась под водой 6 июня после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Жителей города эвакуировали.
МЧС России спасло из зоны бедствия более 1,7 тысячи человек. Сотрудники ведомства доставили нуждающимся около 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилированной воды, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Новой Каховке полностью сошла вода
- С подконтрольной Киеву территории вернулись 94 российских военных
- Офис Зеленского отверг возможность переговоров с Россией
- В Британии допустили рост цен на продукты из-за разрушения Каховской ГЭС
- Киев опубликовал ролик о контрнаступлении с молчащим Будановым
- Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога
- В Херсонской области разрешили использовать три языка
- Курганская школьница скончалась после отравления «Мистером Сидром»
- Неудачная попытка. «Приазовье» уничтожил шесть украинских катеров-камикадзе после их атаки
- В Кировском районе Крыма повредили железнодорожное полотно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru