«Привет из 90-х». Бизнесмен Быков получил 13 лет за убийства 27-летней давности

Красноярский суд приговорил 61-летнего бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова к 13 годам колонии за организацию двух убийств в 1994 году.

По данным СМИ, Быков, также известный как «Толя-бык» и «Челентано», в 1990-е годы был одним из главных «авторитетов» преступного мира Сибири и участником «алюминиевых войн». Ранее он был несколько раз осужден, но при этом амнистирован, и вел политическую карьеру.

Однако на этот раз Быков получил крупный реальный срок. В мае 2020 года автоматчики и ОМОН прибыли в загородный дом предпринимателя в Соснах и задержали его по обвинению в организации заказного убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году.

На Быкова указал Владимир Татаренков по прозвищу «Татарин», сидевший в колонии за те убийства. В ходе очной ставки «Татарин» и киллер Сергей Бакуров подтвердили, что «Анатолий Петрович» попросил их убить Наумова и Войтенко, организовавших на него покушение.

В июле Быкову предъявили новые обвинения – в создании собственной организованной преступной группировки и объединении других ОПГ, руководителями которых были «Татарин» и Вилор Струганов. За организацию покушения на Струганова, также известного как «Паша Цветомузыка», Быков получил в 2002 году 6,5 лет условно.