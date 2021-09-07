«Привет из 90-х». Бизнесмен Быков получил 13 лет за убийства 27-летней давности

Находясь под следствием, Быков намеревался баллотироваться в Госдуму, посетовав, что ему создают «беспрецедентные препятствия».

Красноярский суд приговорил 61-летнего бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова к 13 годам колонии за организацию двух убийств в 1994 году.

По данным СМИ, Быков, также известный как «Толя-бык» и «Челентано», в 1990-е годы был одним из главных «авторитетов» преступного мира Сибири и участником «алюминиевых войн». Ранее он был несколько раз осужден, но при этом амнистирован, и вел политическую карьеру.

Однако на этот раз Быков получил крупный реальный срок. В мае 2020 года автоматчики и ОМОН прибыли в загородный дом предпринимателя в Соснах и задержали его по обвинению в организации заказного убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году.

На Быкова указал Владимир Татаренков по прозвищу «Татарин», сидевший в колонии за те убийства. В ходе очной ставки «Татарин» и киллер Сергей Бакуров подтвердили, что «Анатолий Петрович» попросил их убить Наумова и Войтенко, организовавших на него покушение.

В июле Быкову предъявили новые обвинения – в создании собственной организованной преступной группировки и объединении других ОПГ, руководителями которых были «Татарин» и Вилор Струганов. За организацию покушения на Струганова, также известного как «Паша Цветомузыка», Быков получил в 2002 году 6,5 лет условно.

Присяжные признали бизнесмена Быкова виновным в организации убийств

Позже ему предъявили и другие обвинения, в частности, связанные с уклонением от уплаты налогов.

Обвинение требовало для Быкова 14 лет и 11 месяцев колонии, однако суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Защита Быкова планирует обжаловать приговор. Его адвокат Алексей Прохоров заявил, что во время расследования были нарушения уголовно-процессуального законодательства и «суд фактически выступил вторым государственным обвинителем».

В апреле 2021 года Быков сообщил, что намерен участвовать в выборах в Госдуму РФ как самовыдвиженец.

«Отступать некуда, с нами правда, вера и Бог! Мы не должны позволить и дальше опустошать, грабить и разваливать нашу великую Россию!», - написал он в Instagram, высказав мнение, что при выдвижении его кандидатуры будут искусственно создаваться «беспрецедентные препятствия».

С 1997 по 2016 год Быков был депутатом законодательного собрания Красноярского края, возглавив в 2012 году краевое отделение партии «Патриоты России». Он возглавлял совет директоров КрАЗа, а также занимался спортивной деятельностью.

Быков называет свое дело полностью сфабрикованным, утверждая, что его уголовное преследование организовали губернатор Красноярского края Александр Усс и начальник регионального главка МВД РФ Александр Речицкий, пишет «Коммерсантъ».

В 2020 году по обвинению в давних убийствах был арестован бывший губернатора Хабаровского края Сергей Фургал. По версии следствия, он является организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила убийства Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство Александра Смольского.

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ФОТО: РИА Новости//Руслан Кривобок
ТЕГИ:УбийствоСудКрасноярск
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