Адвокат Фургала пожаловался Путину на произвол следствия

Он попросил Владимира Путина обратить внимание на нарушения законодательства при производстве следствия в отношении бывшего главы региона. По словам Грозы, у уголовного дела, по которому обвиняют Фургала, имеются «экономические интересанты».

Как отмечает правозащитник, пока бывший губернатор находится в СИЗО, лишенный при этом любой связи с внешним миром и не получает писем от родственников, его бывший бизнес-партнер Николай Мистрюков, находясь в СИЗО, составляет и нотариально заверяет оферту о продаже своей доли предприятия «Амурсталь».

Гроза обратился к главе государства с просьбой потребовать от Генпрокуратуры и СК РФ устранения нарушении Конституции и федерального законодательства, которые имели место при производстве предварительного следствия в отношении его подзащитного.

Фургал до сих пор не может поучить должную медицинскую помощь после перенесенного им коронавируса.

Ранее адвокат Фургала Михаил Карапетян заявил, что Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения его подзащитному с содержания под стражей на домашний арест.

Бывший губернатора Хабаровского края Сергей Фургал был арестован в 2020 году. По версии следствия, он является организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила убийства Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство Александра Смольского.

