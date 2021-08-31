Присяжные признали бизнесмена Быкова виновным в организации убийств
Присяжные заседатели признали красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова виновным в организации двойного убийства в 1994 году, сообщает РИА Новости.
В Красноярском краевом суде отметили, что, по мнению присяжных, бизнесмен не заслуживает снисхождения.
Ранее Быкову было предъявлено окончательное обвинение по статье об организации убийства двух человек, сообщает RT. По версии следствия, в 1994 году у бизнесмена возник конфликт из-за денег с членом его «преступной группировки» Александром Наумовым, и когда рядом с его автомобилем прогремел взрыв, он решил, что его пытались убить Наумов и Кирилл Войтенко. В СК утверждают, что Быков поручил убийство Владимиру Татаренкову, который впоследствии и дал показания на него.
В 2000-м году бизнесмен был признан виновным в организации покушения на убийство и незаконном приобретении оружия, за что его приговорили к шести с половиной годам условно. Впоследствии формулировка обвинения изменилась на подстрекательство к убийству, сообщает телеканал «360».
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