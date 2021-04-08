Обвиняемый в организации убийств бизнесмен Быков решил участвовать в выборах в Госдуму

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков в своём Instagram заявил, что намерен участвовать в выборах в Госдуму РФ по одномандатному округу как самовыдвиженец.

Быков, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в организации двух убийств, выразил уверенность, что при выдвижении его кандидатуры будут искусственно создаваться "беспрецедентные препятствия".

«Отступать некуда, с нами правда, вера и Бог! Мы не должны позволить и дальше опустошать, грабить и разваливать нашу великую Россию!», - резюмировал бизнесмен.

Ранее Быкову было предъявлено окончательное обвинение по статье об организации убийства двух человек, сообщает RT.

В 2000-м году бизнесмен был признан виновным в организации покушения на убийство и незаконном приобретении оружия, за что его приговорили к шести с половиной годам условно. Впоследствии формулировка обвинения изменилась на подстрекательство к убийству.

