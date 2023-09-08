Причиной гибели девушки от шаурмы во Льгове могло стать протухшее мясо

Ранее стало известно, что одна отравившаяся девушка скончалась от токсического шока. Еще 22 пострадавших находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь. Отмечается, что после взятия анализов у отравившихся нашли стафилококк.

Life.ru сообщает, что по уголовному делу уже задержали двоих подозреваемых. Задержанные являются работниками «Шаурмы по-братски», с ними сейчас общаются правоохранители.

Ранее более 40 человек отравились шаурмой в кафе на севере Москвы, передает «Радиоточка НСН».

