Лидера «Коррозии металла» оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

Нижегородский районный суд оштрафовал солиста российской трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики, пишет РИА Новости.

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«Признать Троицкого Сергея Евгеньевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ», - заявил судья.

Отмечается, что на концерте группы 27 апреля в нижегородском клубе продавалась одежда и книга с нацистской символикой. В частности, на футболке было изображение знака различия 3-й танковой дивизии СС. Сам музыкант заявил, что не торговал подобной атрибутикой.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали трех участников «Коррозии металла» во время концерта в Нижнем Новгороде. В их отношении составили административные протоколы о демонстрации нацистской символики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:НацизмМузыкантыСудыНижний Новгород

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