Лидера «Коррозии металла» оштрафовали за демонстрацию нацистской символики
Нижегородский районный суд оштрафовал солиста российской трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики, пишет РИА Новости.
«Признать Троицкого Сергея Евгеньевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ», - заявил судья.
Отмечается, что на концерте группы 27 апреля в нижегородском клубе продавалась одежда и книга с нацистской символикой. В частности, на футболке было изображение знака различия 3-й танковой дивизии СС. Сам музыкант заявил, что не торговал подобной атрибутикой.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали трех участников «Коррозии металла» во время концерта в Нижнем Новгороде. В их отношении составили административные протоколы о демонстрации нацистской символики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru