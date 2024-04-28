Лидера «Коррозии металла» оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

«Признать Троицкого Сергея Евгеньевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ», - заявил судья.

Отмечается, что на концерте группы 27 апреля в нижегородском клубе продавалась одежда и книга с нацистской символикой. В частности, на футболке было изображение знака различия 3-й танковой дивизии СС. Сам музыкант заявил, что не торговал подобной атрибутикой.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали трех участников «Коррозии металла» во время концерта в Нижнем Новгороде. В их отношении составили административные протоколы о демонстрации нацистской символики, передает «Радиоточка НСН».

