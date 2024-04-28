Киркоров заявил, что помог Зеленскому начать карьеру в российском шоу-бизнесе
Певец Филипп Киркоров признался, что помог нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому начать карьеру в российском шоу-бизнесе. Об этом исполнитель рассказал в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.
Киркоров вспомнил, что Зеленский хотел стать звездой шоу-бизнеса и заниматься проектами в России.
«И я убедил руководство телевидения взять его в ведущие», - поделился исполнитель.
Он выразил недоумение по поводу поведения Зеленского. Певец заявил, что за последние годы украинский лидер изменился до неузнаваемости.
Ранее Зеленский ввел санкции против ряда деятелей российского шоу-бизнеса. В ограничительный список попал и Киркоров, отмечает «Радиоточка НСН».
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