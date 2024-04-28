Сырский: силы РФ достигли тактических успехов на нескольких направлениях
Российские войска достигли тактических успехов на нескольких направлениях в зоне боевых действий, признал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.
Военачальник заявил об обострении обстановки на линии фронта. По его словам, российские силы атакуют по всем направлениям и имеют тактические успехи.
«Происходит динамичное изменение обстановки», - написал Сырский в своем Telegram-канале.
Наиболее сложной главком ВСУ назвал обстановку на покровском и кураховском направлениях в ДНР. Украинские войска отступили на новые рубежи западнее населенных пунктов Новомихайловка, Бердычи и Семеновка, уточнил военачальник.
Минобороны России 28 апреля сообщило об освобождении населенного пункта Новобахмутовка в Донецкой республике, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Пермском крае задержали стрелявшего из винтовки по детям мужчину
- В Башкирии в результате ДТП погибли четыре человека
- В Армении протестующие перекрыли трассу на Иран
- Квоты помогут? На Западе страдают без российских удобрений
- Сырский: силы РФ достигли тактических успехов на нескольких направлениях
- Лидера «Коррозии металла» оштрафовали за демонстрацию нацистской символики
- Соцсеть TikTok заработала в России на iOS
- В Ингушетии задержали подозреваемых в хищении миллиарда рублей
- «Русское копье пробило украинские доспехи»: В России говорят о продолжении СВО
- Киркоров заявил, что помог Зеленскому начать карьеру в российском шоу-бизнесе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru