Сырский: силы РФ достигли тактических успехов на нескольких направлениях

Военачальник заявил об обострении обстановки на линии фронта. По его словам, российские силы атакуют по всем направлениям и имеют тактические успехи.

«Происходит динамичное изменение обстановки», - написал Сырский в своем Telegram-канале.

Наиболее сложной главком ВСУ назвал обстановку на покровском и кураховском направлениях в ДНР. Украинские войска отступили на новые рубежи западнее населенных пунктов Новомихайловка, Бердычи и Семеновка, уточнил военачальник.

Минобороны России 28 апреля сообщило об освобождении населенного пункта Новобахмутовка в Донецкой республике, передает «Радиоточка НСН».

