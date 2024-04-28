Соцсеть TikTok заработала в России на iOS

Отмечается, что в соцсети загружаются новые видео, но авторы пока не могут выкладывать ролики. При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что у нее TikTok работает без ограничений.

Весной 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. После этого TikTok заявил, что прекратит распространение нового контента в России и стримы.

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о запрете TikTok на территории страны. В документе говорится, что власти пойдут на эту меру, если материнская компания из КНР ByteDance не продаст соцсеть в ближайшие девять месяцев, передает «Радиоточка НСН».

