Соцсеть TikTok заработала в России на iOS
Китайская социальная сеть TikTok в России заработала на операционной системе iOS, пишет РИА Новости.
Отмечается, что в соцсети загружаются новые видео, но авторы пока не могут выкладывать ролики. При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что у нее TikTok работает без ограничений.
Весной 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. После этого TikTok заявил, что прекратит распространение нового контента в России и стримы.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о запрете TikTok на территории страны. В документе говорится, что власти пойдут на эту меру, если материнская компания из КНР ByteDance не продаст соцсеть в ближайшие девять месяцев, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru