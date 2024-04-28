Кабмин отменил экспортные пошлины на уголь на четыре месяца

Правительство России временно отменило пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита, сообщается в Telegram-канале кабинета министров.

СМИ: Минфин намерен повысить НДПИ для угольной отрасли

Пошлина отменена с 1 мая по 31 августа текущего года. Решение направлено на поддержку угольной отрасли, говорится в сообщении.

Ранее размер пошлины составлял от 4% до 7% и был привязан к курсу национальной валюты.

В феврале 2024 года страны Евросоюза закупили российские удобрения на 167 миллионов евро. Это стало максимальным показателем с декабря 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:УгольЭкспортПравительство России

Горячие новости

Все новости

партнеры