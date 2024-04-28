Кабмин отменил экспортные пошлины на уголь на четыре месяца
28 апреля 202415:15
Правительство России временно отменило пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита, сообщается в Telegram-канале кабинета министров.
Пошлина отменена с 1 мая по 31 августа текущего года. Решение направлено на поддержку угольной отрасли, говорится в сообщении.
Ранее размер пошлины составлял от 4% до 7% и был привязан к курсу национальной валюты.
В феврале 2024 года страны Евросоюза закупили российские удобрения на 167 миллионов евро. Это стало максимальным показателем с декабря 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru