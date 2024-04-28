В Ингушетии задержали подозреваемых в хищении миллиарда рублей
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ингушетии участников организованной преступной группы, подозреваемых в хищении более миллиарда рублей, выделенных на поддержку семей с детьми. Об этом в своем Telegram-канале сообщило главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
По версии следствия, с 2019 по 2022 годы подозреваемые получали копии личных документов физлиц и изготавливали фальшивые договоры купли-продажи объектов недвижимости. Деятельность группировки была тщательно законспирирована, отметили в МВД.
Возбуждено семь уголовных дел по делу о мошенничестве при получении выплат.
Ранее в Дагестане арестовали руководителя филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ингушетии задержали подозреваемых в хищении миллиарда рублей
- «Русское копье пробило украинские доспехи»: В России говорят о продолжении СВО
- Киркоров заявил, что помог Зеленскому начать карьеру в российском шоу-бизнесе
- Калужский губернатор опроверг сообщения о взрыве на нефтебазе в Людиново
- Задержанные музыканты «Коррозии металла» пробудут в изоляторе до суда
- Кабмин отменил экспортные пошлины на уголь на четыре месяца
- Око за око? Россия и Запад грозят изымать иностранные активы
- Агентство Associated Press сообщило о задержании журналиста в Мурманской области
- Врачи посоветовали Боярскому не выходить на сцену
- Минобороны: силы ПВО за сутки сбили пять ракет ATACMS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru