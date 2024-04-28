В Ингушетии задержали подозреваемых в хищении миллиарда рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ингушетии участников организованной преступной группы, подозреваемых в хищении более миллиарда рублей, выделенных на поддержку семей с детьми. Об этом в своем Telegram-канале сообщило главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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По версии следствия, с 2019 по 2022 годы подозреваемые получали копии личных документов физлиц и изготавливали фальшивые договоры купли-продажи объектов недвижимости. Деятельность группировки была тщательно законспирирована, отметили в МВД.

Возбуждено семь уголовных дел по делу о мошенничестве при получении выплат.

Ранее в Дагестане арестовали руководителя филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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