В Ингушетии задержали подозреваемых в хищении миллиарда рублей

По версии следствия, с 2019 по 2022 годы подозреваемые получали копии личных документов физлиц и изготавливали фальшивые договоры купли-продажи объектов недвижимости. Деятельность группировки была тщательно законспирирована, отметили в МВД.

Возбуждено семь уголовных дел по делу о мошенничестве при получении выплат.

Ранее в Дагестане арестовали руководителя филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

