Калужский губернатор опроверг сообщения о взрыве на нефтебазе в Людиново

Губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал недостоверной информацию о взрыве цистерны на нефтебазе в городе Людиново. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника. В результате падения обломков повреждена внешняя обшивка резервуара.

«Разрушений и пожара в месте падения не было», - подчеркнул Шапша.

По данным Министерства обороны, за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 17 беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ВзрывБеспилотникиКалужская Область

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