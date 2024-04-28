Калужский губернатор опроверг сообщения о взрыве на нефтебазе в Людиново
28 апреля 202415:42
Губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал недостоверной информацию о взрыве цистерны на нефтебазе в городе Людиново. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.
По его словам, силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника. В результате падения обломков повреждена внешняя обшивка резервуара.
«Разрушений и пожара в месте падения не было», - подчеркнул Шапша.
По данным Министерства обороны, за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 17 беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru