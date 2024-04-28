Задержанные музыканты «Коррозии металла» пробудут в изоляторе до суда
Задержанные по статье о пропаганде нацистской символики лидер российской трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий и двое гитаристов останутся в изоляторе временного содержания до суда, пишет ТАСС со ссылкой на директора коллектива Марию Рунову.
Судебные заседания по двум административным делам состоятся в понедельник, 29 апреля. Рунова подтвердила, что в отношении музыкантов составлены административные протоколы за публичную демонстрацию нацистской символики.
«Заседания, скорее всего, пройдут уже завтра в одном из судов города», - сказала директор группы.
Задержанным грозит 15 суток административного ареста. Вину они не признали.
В январе 2024 года Троицкого задержали в Москве. По словам музыканта, причиной стал «перформанс с водкой» на премьере фильма «Брат 3» в кинотеатре «Октябрь», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ингушетии задержали подозреваемых в хищении миллиарда рублей
- «Русское копье пробило украинские доспехи»: В России говорят о продолжении СВО
- Киркоров заявил, что помог Зеленскому начать карьеру в российском шоу-бизнесе
- Калужский губернатор опроверг сообщения о взрыве на нефтебазе в Людиново
- Задержанные музыканты «Коррозии металла» пробудут в изоляторе до суда
- Кабмин отменил экспортные пошлины на уголь на четыре месяца
- Око за око? Россия и Запад грозят изымать иностранные активы
- Агентство Associated Press сообщило о задержании журналиста в Мурманской области
- Врачи посоветовали Боярскому не выходить на сцену
- Минобороны: силы ПВО за сутки сбили пять ракет ATACMS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru