Задержанные музыканты «Коррозии металла» пробудут в изоляторе до суда

Судебные заседания по двум административным делам состоятся в понедельник, 29 апреля. Рунова подтвердила, что в отношении музыкантов составлены административные протоколы за публичную демонстрацию нацистской символики.

«Заседания, скорее всего, пройдут уже завтра в одном из судов города», - сказала директор группы.

Задержанным грозит 15 суток административного ареста. Вину они не признали.

В январе 2024 года Троицкого задержали в Москве. По словам музыканта, причиной стал «перформанс с водкой» на премьере фильма «Брат 3» в кинотеатре «Октябрь», передает «Радиоточка НСН».

