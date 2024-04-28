Задержанные музыканты «Коррозии металла» пробудут в изоляторе до суда

Задержанные по статье о пропаганде нацистской символики лидер российской трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий и двое гитаристов останутся в изоляторе временного содержания до суда, пишет ТАСС со ссылкой на директора коллектива Марию Рунову.

Музыкантов группы «Коррозия металла» задержали на гастролях за нацистскую символику

Судебные заседания по двум административным делам состоятся в понедельник, 29 апреля. Рунова подтвердила, что в отношении музыкантов составлены административные протоколы за публичную демонстрацию нацистской символики.

«Заседания, скорее всего, пройдут уже завтра в одном из судов города», - сказала директор группы.

Задержанным грозит 15 суток административного ареста. Вину они не признали.

В январе 2024 года Троицкого задержали в Москве. По словам музыканта, причиной стал «перформанс с водкой» на премьере фильма «Брат 3» в кинотеатре «Октябрь», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеМузыкантыНижний Новгород

Горячие новости

Все новости

партнеры