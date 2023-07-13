Шахта «Листвяжная» в Кузбассе возобновила добычу угля после аварии в 2021 году

«Введена в эксплуатацию лава 824 по пласту Сычевский I. В рамках научного сопровождения по оценке готовности шахты к возобновлению очистных работ специалисты АО НЦ "ВостНИИ" проанализировали проветривание и противопожарную защиту шахты, а также профилактические мероприятия, обеспечивающие эндогенную пожаробезопасность при ведении очистных работ», – отмечается в сообщении.

В пресс-службе рассказали о положительной оценке пылевзрывобезопасности, действия многофункциональной системы безопасности, крепления горных выработок, дегазационной сети и установок, обеспеченности запасными выходами горных выработок и их пригодности для передвижения шахтеров.

«Специалисты ООО "НИИЦ КузНИУИ" провели оценку технической готовности горно-шахтного оборудования ... На него получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности», – уточнили в компании.

Как отметил директор ООО «Шахта "Листвяжная» Виктор Ануфриев, возобновление добычи угля – важный шаг, коллектив предприятия приложил максимум усилий, чтобы шахта соответствовала требованиям промбезопасности.

В ноябре 2021 года на «Листвяжной» произошел взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство удалось вывести. В результате погиб 51 человек, напоминает Ura.ru. Кроме того, 106 горняков пострадали, пишет RT.

