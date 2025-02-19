Один рабочий погиб из-за утечки аммиака на предприятии в Саратовской области

Один рабочий погиб, еще один пострадал из-за утечки аммиака на предприятии АО «Апатит», входящим в группу «Фосагро», в Балакове Саратовской области, сообщает «Интерфакс».

Два работника хлебозавода пострадали при стрельбе в Зеленограде

По факту произошедшего местной прокуратурой организована проверка.

Сотрудник предприятия с отравлением парами аммиака в настоящее время госпитализирован.

Ранее мужчина пострадал при взрыве на заводе в Новосибирске, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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