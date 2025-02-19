Один рабочий погиб из-за утечки аммиака на предприятии в Саратовской области
19 февраля 202511:03
Один рабочий погиб, еще один пострадал из-за утечки аммиака на предприятии АО «Апатит», входящим в группу «Фосагро», в Балакове Саратовской области, сообщает «Интерфакс».
По факту произошедшего местной прокуратурой организована проверка.
Сотрудник предприятия с отравлением парами аммиака в настоящее время госпитализирован.
Ранее мужчина пострадал при взрыве на заводе в Новосибирске, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru