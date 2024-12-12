Рабочий погиб при обрушении породы на уральской шахте
Один человек погиб в результате обрушения породы на шахте «Ново-Кальинская» Североуральского бокситового рудника. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
По данным ведомства, инцидент произошёл в шахте на минус 1160 горизонте блока 11 Северной шахты №13. Его причиной стал горно-тектонический удар.
Фрагментами горной породы был травмирован горнорабочий очистного забоя 1999 года рождения.
«При подъёме пострадавшего его самочувствие ухудшилось. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, работник шахты скончался», - говорится в сообщении.
Ранее в Кемеровской области произошло обрушение на шахте «Таштагольская», погиб один человек, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 40 060 военнослужащих
- Минфин увеличил лимит по «Семейной ипотеке» до 8,65 триллиона рублей
- Российские военные освободили Новоивановку в Курской области
- Средняя цена нового автомобиля выросла на 1%
- Рабочий погиб при обрушении породы на уральской шахте
- Госдума повысила штрафы за некоторые нарушения ПДД
- Предприниматель Матус опасается за свою жизнь после интервью о Невзлине
- Украина заявила о неготовности к переговорам с Россией
- В Омске задержан вице-губернатор Денис Цуканов
- Адвокат Алешкин раскритиковал идею продажи алкоголя по QR-коду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru