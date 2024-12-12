Рабочий погиб при обрушении породы на уральской шахте

Один человек погиб в результате обрушения породы на шахте «Ново-Кальинская» Североуральского бокситового рудника. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

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По данным ведомства, инцидент произошёл в шахте на минус 1160 горизонте блока 11 Северной шахты №13. Его причиной стал горно-тектонический удар.

Фрагментами горной породы был травмирован горнорабочий очистного забоя 1999 года рождения.

«При подъёме пострадавшего его самочувствие ухудшилось. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, работник шахты скончался», - говорится в сообщении.

Ранее в Кемеровской области произошло обрушение на шахте «Таштагольская», погиб один человек, сообщает RT.

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