На шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошел выброс угля и газа

Совбез ООН не поддержал проект резолюции РФ по Украине Жители двух сел на границе с Украиной эвакуированы в Белгород Руководство Минобороны РФ с 24 февраля отказывается от контактов с Пентагоном ЕС намерен совместно закупать газ для снижения зависимости от РФ Агентство Fitch отзывает рейтинги российских компаний до 15 апреля