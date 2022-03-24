На шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошел выброс угля и газа
Выброс угля и газа произошел на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.
«Поступило сообщение о внезапном выбросе угля и газа на одном из участков шахты "Осинниковская", люди выводятся», — рассказал собеседник агентства.
В результате аварии на шахте произошло обрушение. По предварительным данным, под завалами остается один человек, пишет Газета.ру.
На месте происшествия работают спасатели, отмечают Известия.
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