Лубянского стрелка подкосила смерть бабушки
Житель Подольска Евгений Манюров, который вчера открыл огонь по силовикам на Лубянской площади в Москве, сильно изменился после недавней смерти бабушки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на соседку стрелка.
Она рассказала, что Мария Никифоровна Солдатенкова в последние годы жизни тяжело болела, вплоть до смерти за ней ухаживал внук. Летом прошло года, после кончины бабушки, Евгений сильно изменился – перестал следить за своим внешним видом.
Другая соседка рассказала, что мужчина особо ни с кем не общался, но всегда здоровался с соседями.
Ранее стало известно, что в последнее время Манюров часто занимался в тире. Кроме того, при обыске в его квартире нашли семь единиц огнестрельного оружия и патроны, передает РИА ФАН.
Напомним, накануне Манюров застрелил на Лубянской площади сотрудника ФСБ и ранил еще пять человек
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Также читайте
Горячие новости
- Полковник ФСБ о лубянском стрелке: Не исламист, а любитель «стрелялок»
- «Право на оружие»: Теракт на Лубянке к ужесточению контроля за огнестрелом не приведет
- Хорошая семья. Соседка рассказала о лубянском стрелке
- Синоптики расписали «розовую зиму» в Москве
- Отец лубянского стрелка пожалел, что тот не совершил самоубийство