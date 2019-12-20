Лубянского стрелка подкосила смерть бабушки

Житель Подольска Евгений Манюров, который вчера открыл огонь по силовикам на Лубянской площади в Москве, сильно изменился после недавней смерти бабушки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на соседку стрелка.

Она рассказала, что Мария Никифоровна Солдатенкова в последние годы жизни тяжело болела, вплоть до смерти за ней ухаживал внук. Летом прошло года, после кончины бабушки, Евгений сильно изменился – перестал следить за своим внешним видом.

Другая соседка рассказала, что мужчина особо ни с кем не общался, но всегда здоровался с соседями.

Ранее стало известно, что в последнее время Манюров часто занимался в тире. Кроме того, при обыске в его квартире нашли семь единиц огнестрельного оружия и патроны, передает РИА ФАН.

Напомним, накануне Манюров застрелил на Лубянской площади сотрудника ФСБ и ранил еще пять человек