Появились подробности обстрела ВСУ Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с утра 21 мая обстреливают Донецк. По данным корреспондента «Известий» Евгения Быковского, на месте обстрелов военные ВС РФ обнаружили элементы западных вооружений. В результате обстрела мальчика с ранениями доставили в больницу.

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По данным издания, в Киевском районе Донецка зафиксировали одиночный прилет снаряда калибра НАТО 155 мм.

«На месте нашли взрыватель, характерный для французской самоходки «Цезарь», — отметил Быковский.

На кадрах видны разрушенные жилой дом, теплица, ограда домовладения.

В результате обстрела произошел пожар, который уже потушили. В больницу с ранениями доставили 12-летнего мальчика. Известно, что у ребенка повреждены обе ноги. Медики борются за жизнь подростка.

Ранее система противовоздушной обороны сработала над стадионом «Донбасс-Арена» в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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