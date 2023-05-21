Появились подробности обстрела ВСУ Донецка

По данным издания, в Киевском районе Донецка зафиксировали одиночный прилет снаряда калибра НАТО 155 мм.

«На месте нашли взрыватель, характерный для французской самоходки «Цезарь», — отметил Быковский.



На кадрах видны разрушенные жилой дом, теплица, ограда домовладения.



В результате обстрела произошел пожар, который уже потушили. В больницу с ранениями доставили 12-летнего мальчика. Известно, что у ребенка повреждены обе ноги. Медики борются за жизнь подростка.

Ранее система противовоздушной обороны сработала над стадионом «Донбасс-Арена» в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.



