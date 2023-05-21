Появились подробности обстрела ВСУ Донецка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с утра 21 мая обстреливают Донецк. По данным корреспондента «Известий» Евгения Быковского, на месте обстрелов военные ВС РФ обнаружили элементы западных вооружений. В результате обстрела мальчика с ранениями доставили в больницу.
По данным издания, в Киевском районе Донецка зафиксировали одиночный прилет снаряда калибра НАТО 155 мм.
«На месте нашли взрыватель, характерный для французской самоходки «Цезарь», — отметил Быковский.
На кадрах видны разрушенные жилой дом, теплица, ограда домовладения.
В результате обстрела произошел пожар, который уже потушили. В больницу с ранениями доставили 12-летнего мальчика. Известно, что у ребенка повреждены обе ноги. Медики борются за жизнь подростка.
Ранее система противовоздушной обороны сработала над стадионом «Донбасс-Арена» в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru