Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» пройдет в сентябре
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» пройдет в этом году на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 21 сентября, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
У смотра появится нова я номинация – «Лучший трейлер сезона». Аккредитация гостей и журналистов начнется с 1 июля. Программа фестиваля будет объявлена позже. В смотре свои новые фильмы и сериалы представят онлайн-кинотеатры: Кинопоиск, START, Okko, Premier, Иви и KION.
Ранее стало известно, что в России снимут сериал про школу фигурного катания Этери Тутберидзе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru