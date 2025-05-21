Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» пройдет в сентябре

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» пройдет в этом году на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 21 сентября, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

«Опасно быть наивным»: Бутина заявила о достоверности сериала «Тюремный дневник»

У смотра появится нова я номинация – «Лучший трейлер сезона». Аккредитация гостей и журналистов начнется с 1 июля. Программа фестиваля будет объявлена позже. В смотре свои новые фильмы и сериалы представят онлайн-кинотеатры: Кинопоиск, START, Okko, Premier, Иви и KION.

Ранее стало известно, что в России снимут сериал про школу фигурного катания Этери Тутберидзе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КинотеатрыОнлайнСериалыСочиФестиваль

Горячие новости

Все новости

партнеры