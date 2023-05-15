В Донецке силы ПВО сработали над стадионом «Донбасс-Арена»

Система противовоздушной обороны сработала над стадионом «Донбасс-Арена» в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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«Предположительно части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Подробности ЧП не приводятся.

Накануне ВСУ обстреляли жилые кварталы в Куйбышевском районе Донецка, три дома были повреждены, напоминает напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРПВОДонецк

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