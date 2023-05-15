В Донецке силы ПВО сработали над стадионом «Донбасс-Арена»
15 мая 202312:22
Система противовоздушной обороны сработала над стадионом «Донбасс-Арена» в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«Предположительно части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Подробности ЧП не приводятся.
Накануне ВСУ обстреляли жилые кварталы в Куйбышевском районе Донецка, три дома были повреждены, напоминает напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru