Ассоциация менеджеров: ИИ не сможет заменить журналистов

Искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить те опыт и знания, которые за годы работы приобретает журналист-человек. Как пишет NEWS.ru, об этом заявила сопредседатель комитета по СМИ Ассоциации менеджеров Надежда Плотникова.

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Эксперт ассоциации Екатерина Квашенкина, в свою очередь, отметила, что при работе с информацией журналисту требуется установление доверительных отношений с источниками, а нейросетям это недоступно.

«ИИ не заменит уровень мышления человека... который,например, пишет про экономику... всё знает от и до... знает экспертов и может находить точки поворота темы», — подчеркнула Плотникова.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что ИИ может быть не только полезен, но и опасен, поэтому для него следует создать особые законы и этические принципы, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / dpa
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