Ассоциация менеджеров: ИИ не сможет заменить журналистов

Эксперт ассоциации Екатерина Квашенкина, в свою очередь, отметила, что при работе с информацией журналисту требуется установление доверительных отношений с источниками, а нейросетям это недоступно.

«ИИ не заменит уровень мышления человека... который,например, пишет про экономику... всё знает от и до... знает экспертов и может находить точки поворота темы», — подчеркнула Плотникова.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что ИИ может быть не только полезен, но и опасен, поэтому для него следует создать особые законы и этические принципы, сообщает «Свободная пресса».