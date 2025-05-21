Евгений Цыганов устроит летний рок-концерт в театре «Мастерская Фоменко»

Коллектив, существующий менее года, представит свои старые композиции, так и несколько новых песен в акустическом звучании. Фронтмен рок-группы, – артист театра Евгений Цыганов.

«Врываемся в лето красиво!» – написал он в соцсетях.

Ранее Евгений Цыганов получил приз ММКФ за лучшую мужскую роль, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



