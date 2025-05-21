Евгений Цыганов устроит летний рок-концерт в театре «Мастерская Фоменко»
21 мая 202513:24
В театре «Мастерская Петра Фоменко» 14 июня пройдет акустический концерт группы «МЕ4ТА», сообщает «Театръ».
Коллектив, существующий менее года, представит свои старые композиции, так и несколько новых песен в акустическом звучании. Фронтмен рок-группы, – артист театра Евгений Цыганов.
«Врываемся в лето красиво!» – написал он в соцсетях.
Ранее Евгений Цыганов получил приз ММКФ за лучшую мужскую роль, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru