Песков заявил о подготовке крупнейшего с начала СВО обмена пленными

Отмечается, что обмен будет произведен в соответствии с достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая договоренностями.

Ранее Песков заявил, что решения по месту проведения дальнейших переговоров России и Украины пока не принималось. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

