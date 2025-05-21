Песков заявил о подготовке крупнейшего с начала СВО обмена пленными
21 мая 202513:22
Ведется подготовка самого крупного с начала спецоперации России на Украине обмена пленными в формате «1000 на 1000». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Отмечается, что обмен будет произведен в соответствии с достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая договоренностями.
Ранее Песков заявил, что решения по месту проведения дальнейших переговоров России и Украины пока не принималось. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евгений Цыганов устроит летний рок-концерт в театре «Мастерская Фоменко»
- Песков заявил, что перечень мер для прекращения огня будет составлен отдельно
- Песков заявил о подготовке крупнейшего с начала СВО обмена пленными
- Минюст предложил отключить должников по алиментам от «Госуслуг»
- Песков: Место следующих переговоров с Украиной пока не определено
- Над семью российскими регионами сбили 39 дронов ВСУ
- Дэниэл Крэйг и Киллиан Мёрфи сыграют в новом фильме Дэмьена Шазелла
- СМИ: Экс-советника Януковича Портнова убили близ Мадрида
- ФСБ раскрыла схему хищений на 1 млрд рублей в сфере госзакупок
- Росавиация: Работа аэропортов Владимира, Иванова и Калуги ограничена
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru