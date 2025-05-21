Песков заявил о подготовке крупнейшего с начала СВО обмена пленными

Ведется подготовка самого крупного с начала спецоперации России на Украине обмена пленными в формате «1000 на 1000». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Песков: Место следующих переговоров с Украиной пока не определено

Отмечается, что обмен будет произведен в соответствии с достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая договоренностями.

Ранее Песков заявил, что решения по месту проведения дальнейших переговоров России и Украины пока не принималось. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПолитикаСпецоперацияОбменПленныеДмитрий Песков

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