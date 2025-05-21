Песков заявил, что перечень мер для прекращения огня будет составлен отдельно
21 мая 202513:22
Россия и Украина отдельно подготовят перечень мер и условий для прекращения огня. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, соответствующая договорённость была достигнута в ходе российской-украинской встречи в Турции.
«Вот об этом в Стамбуле была достигнута договоренность», - сказал представитель Кремля.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представленные Россией условия для достижения перемирия на Украине помогут лучше понять позицию Москвы, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru