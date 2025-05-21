Песков заявил, что перечень мер для прекращения огня будет составлен отдельно

Россия и Украина отдельно подготовят перечень мер и условий для прекращения огня. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Бред и хотелки»: Россия не пойдет на прекращение огня без признания своих территорий

По его словам, соответствующая договорённость была достигнута в ходе российской-украинской встречи в Турции.

«Вот об этом в Стамбуле была достигнута договоренность», - сказал представитель Кремля.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представленные Россией условия для достижения перемирия на Украине помогут лучше понять позицию Москвы, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПеремириеУкраинаРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры