Росавиация ввела ограничения в трех московских аэропортах

Временные ограничения введены в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский». Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своем Telegram-канале.

Росавиация предупредила о временных ограничениях в аэропорту Саратова

Воздушные гавани Москвы были закрыты на неопределенный срок. Они временно не принимают и не отправляют рейсы. О причинах такого решения пока не сообщалось.

За последние сутки подобные ограничения испытали аэропорты Владимира, Калуги и Иваново. Росавиация объяснила их необходимостью обеспечить безопасность полетов гражданских судов.

Ранее временные ограничения на полеты вводились в Ярославле и Костроме, напоминает НСН.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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