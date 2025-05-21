Росавиация ввела ограничения в трех московских аэропортах

Воздушные гавани Москвы были закрыты на неопределенный срок. Они временно не принимают и не отправляют рейсы. О причинах такого решения пока не сообщалось.

За последние сутки подобные ограничения испытали аэропорты Владимира, Калуги и Иваново. Росавиация объяснила их необходимостью обеспечить безопасность полетов гражданских судов.

Ранее временные ограничения на полеты вводились в Ярославле и Костроме, напоминает НСН.

