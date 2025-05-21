Минюст предложил отключить должников по алиментам от «Госуслуг»
Злостные неплательщики по алиментам не должны иметь доступ к сервису «Госуслуги». С таким заявлением выступил первый заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме.
«Госуслуги» — это портал, где граждане и юридические лица могут оформить необходимые документы, получить выписки и справки в электронном виде или найти правовую информацию. Чиновник отметил, что должников стоит лишить права пользоваться цифровыми сервисами, пока не они исполнят свои обязательства.
Забарчук также предложил не принимать таких людей на госслужбу и запретить им покупать билеты повышенной комфортности на самолеты и поезда. Он добавил, что им стоит запретить брать кредиты и микрозаймы, если только они не направлены на погашение долгов.
Ранее сообщалось, что открытый реестр неплательщиков алиментов появится в России в этом году, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru