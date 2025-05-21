Дроны ВСУ несколько раз атаковали учебный центр ЗАЭС
Украинская армия предприняла несколько атак беспилотниками по учебному центру Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Об этом сообщил Telegram-канал ЗАЭС.
Отмечается, что дроны атаковали корпус «Г» Запорожской АЭС. Пострадавших и критических разрушений нет.
По мнению представителей атомной электростанции, подобные атаки угрожают безопасности станции. «В учебно-тренировочном центре сотрудники ЗАЭС в постоянном режиме проходят обучение, отработку действий и повышение квалификации. Само здание учебно-тренировочного центра находится вблизи площадки ЗАЭС», — отметили они.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что вопрос о контроле над Запорожской атомной электростанцией остается одним из самых чувствительных в предложенном США проекте мирного соглашения по Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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