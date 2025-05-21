Дроны ВСУ несколько раз атаковали учебный центр ЗАЭС

Отмечается, что дроны атаковали корпус «Г» Запорожской АЭС. Пострадавших и критических разрушений нет.

По мнению представителей атомной электростанции, подобные атаки угрожают безопасности станции. «В учебно-тренировочном центре сотрудники ЗАЭС в постоянном режиме проходят обучение, отработку действий и повышение квалификации. Само здание учебно-тренировочного центра находится вблизи площадки ЗАЭС», — отметили они.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что вопрос о контроле над Запорожской атомной электростанцией остается одним из самых чувствительных в предложенном США проекте мирного соглашения по Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

