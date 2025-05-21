Юрий Стоянов сыграет в новом сезоне «Вампиров средней полосы»
Съемки третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы» начались в Москве, говорится в релизе онлайн-кинотеатра Start, который имеется в распоряжении НСН.
Главные роли в картине исполнят Юрий Стоянов и Егор Дружинин, режиссером сериала выступил Алексей Акимов, а сценаристов сразу восемь.
Режиссером вышедшего в 2021 году первого сезона «Вампиров средней полосы», был Антон Маслов, а над вторым сезоном (вышел в декабре 2022 года) работал Дмитрий Грибанов.
Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко ранее говорил «Культурному гиду НСН», что его очень порадовал сериал «Вампиры средней полосы».
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