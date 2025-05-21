Собянин заявил трех сбитых над Москвой беспилотниках

Силы ПВО отразили атаку летевших на Москву беспилотников. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Над семью российскими регионами сбили 39 дронов ВСУ

По его словам, всего были уничтожены три БпЛА.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал градоначальник.

Ранее в Минобороны заявили, что с начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили более 58 тысяч украинских беспилотников, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиМоскваСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры