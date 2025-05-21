Собянин заявил трех сбитых над Москвой беспилотниках
21 мая 202513:28
Силы ПВО отразили атаку летевших на Москву беспилотников. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, всего были уничтожены три БпЛА.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал градоначальник.
Ранее в Минобороны заявили, что с начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили более 58 тысяч украинских беспилотников, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru