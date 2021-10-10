Последнее прощание. В Татарстане понедельник объявлен днем траура
В понедельник, 11 октября в Татарстане простятся с жертвами авиакатастрофы L-410. Идет расследование причин крушения самолета.
Днем траура в связи с крушением самолета в Татарстане объявлено 11 октября. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
«На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днем траура», - заявила Галимова.
Минниханов назвал причину крушения самолета - отказ одного из двигателей. О поломке пилоты сообщили на высоте 70 метров и запросили разрешение на вынужденную посадку.
«Полет, как мы видим, длился недолго, они уходили, так как впереди были населенные пункты, уходили налево, шли на посадку. Но видимо, высота не позволила. В этом месте, где мы стоим, стоял автомобиль "Газель", крылом они задели и летательный аппарат перевернулся», — процитировало Минниханова РИА Новости.
Список всех участников полета ранее появился в Сети. В крушении погибли 16 человек, включая командира экипажа и пилота.
По словам главы Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), генерал-полковника Александра Колмакова, у экипажа разбившегося самолете L-410 был высокий уровень подготовки. Об этом он сообщил в эфире радио «Говорит Москва».
«Там были опытные пилоты, конкретно какие были персоналии, сейчас комиссия техническая выясняет», — цитирует главу ДОСААФ Lenta.ru.
Шестерых пострадавших намерены отправить на лечение в Москву. В воскресенье после обеда из столицы прибудет спецборт с медиками. Московские специалисты проведут консилиум с коллегами в Татарстане, чтобы принять окончательное решение о транспортировке пострадавших.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Также стало известно, что семьи погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе в Мензелинском районе получат помощь от властей Татарстана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову.
Кроме проблем в работе двигателя причиной авиакатастрофы также называют перегруз самолета. Об этом рассказал источник, близкий к ДОСААФ. Воздушная машина до 2014 года принадлежала Минобороны РФ и позже была передана ДОСААФ.
«Одной из возможных причин аварии стал перегруз — самолет был рассчитан на 19 человек, вследствие чего машине не хватило взлетной мощности для набора высоты» - цитирует слова эксперта агентство «Прайм».
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с жесткой посадкой L-410 по статье о нарушении правил безопасности. Началась выемка предполетной документации. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В 384-м военном следственном отделе Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")», - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.
До окончания следствия по делу крушении L-410
Ранее ГУМЧС России по Татарстану сообщило о том, что в 9.11 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета Л-410 в Мензелинске. По уточненным данным, шесть человек были деблокированы из салона самолета, 16 человек погибли. По информации минздрава, пострадавшие госпитализированы, один из них – в крайне тяжелом состоянии. На месте работают представители СК и прокуратуры.
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