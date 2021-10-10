Последнее прощание. В Татарстане понедельник объявлен днем траура

Минниханов назвал причину крушения самолета - отказ одного из двигателей. О поломке пилоты сообщили на высоте 70 метров и запросили разрешение на вынужденную посадку.

«Полет, как мы видим, длился недолго, они уходили, так как впереди были населенные пункты, уходили налево, шли на посадку. Но видимо, высота не позволила. В этом месте, где мы стоим, стоял автомобиль "Газель", крылом они задели и летательный аппарат перевернулся», — процитировало Минниханова РИА Новости.

Список всех участников полета ранее появился в Сети. В крушении погибли 16 человек, включая командира экипажа и пилота.

По словам главы Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), генерал-полковника Александра Колмакова, у экипажа разбившегося самолете L-410 был высокий уровень подготовки. Об этом он сообщил в эфире радио «Говорит Москва».

«Там были опытные пилоты, конкретно какие были персоналии, сейчас комиссия техническая выясняет», — цитирует главу ДОСААФ Lenta.ru.

Шестерых пострадавших намерены отправить на лечение в Москву. В воскресенье после обеда из столицы прибудет спецборт с медиками. Московские специалисты проведут консилиум с коллегами в Татарстане, чтобы принять окончательное решение о транспортировке пострадавших.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.