Опубликован список выживших после крушения самолета L-410
В Сети опубликован список летевших на борту самолета L-410, который разбился в Мензелинском районе Татарстана. Список разместил портал tatar.inform.
Парашютисты Дмитрий Дербышев, Вячеслав Пискунов, Владимир Зеленин, Денис Яковлев, Александр Еремин и Вадим Фахрутдинов – в числе шестерых госпитализированных пострадавших.
Также в списке погибших - 60-летний командир воздушного судна Михаил Беляев и 61-летний пилот Александр Зыков, пишут «Известия».
Всего, по данным регионального минздрава, в авиакатастрофе L-410 погибли 16 человек.
Напомним, двухмоторный L-410 был разработан в 1966-1967 годах для местных воздушных линий. Судно принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Мензелинского района Татарстана.
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