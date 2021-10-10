Спасенный при падении L-410 парашютист назвал возможную причину крушения самолета в Татарстане
Парашютист Дмитрий Дербышев, выживший в авиакатастрофе L-410 в Татарстане, рассказал о проблемах с двигателем самолета, сообщает Telegram-канал Mash.
Парашютист заявил о неисправности двигателя. По словам Дербышева, самолет не смог набрать необходимую для полета высоту. Он также подчеркнул, что пилоты L-410 действовали по инструкции.
Парашютист признался, что во время крушения он не чувствовал сильной боли. Мужчину направили на рентген, пишет Газета.ru.
Напомним, о крушении самолета в Мензелинском районе Татарстана в МЧС сообщили 09:23. На борту L-410, по уточненным данным, находились два члена экипажа и 21 парашютист.Также в качестве причины авиакатастрофы рассматривается версия перегруза. В соответствии с нормами, в самолете не могло находиться более 19 пассажиров.
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