Спасенный при падении L-410 парашютист назвал возможную причину крушения самолета в Татарстане

Парашютист заявил о неисправности двигателя. По словам Дербышева, самолет не смог набрать необходимую для полета высоту. Он также подчеркнул, что пилоты L-410 действовали по инструкции.

Парашютист признался, что во время крушения он не чувствовал сильной боли. Мужчину направили на рентген, пишет Газета.ru.

Напомним, о крушении самолета в Мензелинском районе Татарстана в МЧС сообщили 09:23. На борту L-410, по уточненным данным, находились два члена экипажа и 21 парашютист.Также в качестве причины авиакатастрофы рассматривается версия перегруза. В соответствии с нормами, в самолете не могло находиться более 19 пассажиров.

