Шестеро выживших. Число погибших назвали после авиакатастрофы в Татарстане

«На 10.45, по предварительным данным, 7 человек деблокированы из салона самолета и госпитализированы. Еще 11 человек, к сожалению, извлечены без признаков жизни», - цитирует Родыгина РИА Новости.

На данный момент ситуация изменилась. Сообщается о 16 погибших и шести выживших, отмечает ТАСС.

«По предварительным данным на 11 утра (мск), в результате жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли, шестеро пострадавших госпитализируются в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации» - заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.