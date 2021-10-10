Шестеро выживших. Число погибших назвали после авиакатастрофы в Татарстане
После крушения легкомоторного самолета L-410 в Татарстане назвали число жертв авиакатастрофы и рассказали о состоянии выживших.
После крушения легкомоторного самолета L-410 в Татарстане назвали число жертв авиакатастрофы.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану подтвердила информацию о крушении легкомоторного самолета в регионе. Об этом сообщает ТАСС.
«В 09:23 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета около базы РЭС в городе Мензелинске», — пояснили в ведомстве.
Известно, что на борту самолета находились 2 пилота и 21 парашютист.
Семь человек живыми достали спасатели из упавшего самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
На месте ЧП пожарно-спасательные подразделения ведут дальнейшие аварийно-спасательные работы. Источник в авиаотрасли заявил, что пилоты разбившегося L-410, по предварительной информации, погибли, отмечает «Интерфакс».
Из самолета извлекли без признаков жизни одиннадцать человек, сообщил начальник отдела по работе со СМИ МЧС Татарстана Андрей Родыгин в эфире телеканала «Россия-24».
«На 10.45, по предварительным данным, 7 человек деблокированы из салона самолета и госпитализированы. Еще 11 человек, к сожалению, извлечены без признаков жизни», - цитирует Родыгина РИА Новости.
На данный момент ситуация изменилась. Сообщается о 16 погибших и шести выживших, отмечает ТАСС.
«По предварительным данным на 11 утра (мск), в результате жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли, шестеро пострадавших госпитализируются в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации» - заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Двое выживших госпитализированы в Мензелинскую ЦРБ, четверых пострадавших эвакуируют в медицинские организации Набережных Челнов. Состояние всех пострадавших оценивается как тяжелое.
Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким жертв крушения самолета L-10. Об этом информирует «Экономика сегодня» со ссылкой на руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову.
Глава республики вылетел к месту авиакатастрофы.
Уточняются обстоятельства крушения. Самолет, принадлежавший Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) смог пролететь около километра. L-410 поднялся с взлетной полосы аэроклуба и рухнул на территории базы стройматериалов.
Причиной аварии предварительно назвали отказ двигателей, из-за чего экипаж не смог набрать высоту. Также не исключена версия перегруза. В соответствии с нормами, в самолете не могло находиться более 19 пассажиров.
Напомним, двухмоторный L-410 был разработан в 1966-1967 годах для местных воздушных линий.
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