Шестеро выживших. Число погибших назвали после авиакатастрофы в Татарстане

После крушения легкомоторного самолета L-410 в Татарстане назвали число жертв авиакатастрофы и рассказали о состоянии выживших.

После крушения легкомоторного самолета L-410 в Татарстане назвали число жертв авиакатастрофы.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану подтвердила информацию о крушении легкомоторного самолета в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

«Были пьяные люди»: стали известны детали крушения Ту-154 в 2001 году

«В 09:23 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета около базы РЭС в городе Мензелинске», — пояснили в ведомстве.

Известно, что на борту самолета находились 2 пилота и 21 парашютист.

Семь человек живыми достали спасатели из упавшего самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Самолет с баннером «Ты выйдешь за меня?» разбился в Канаде

На месте ЧП пожарно-спасательные подразделения ведут дальнейшие аварийно-спасательные работы. Источник в авиаотрасли заявил, что пилоты разбившегося L-410, по предварительной информации, погибли, отмечает «Интерфакс».

Из самолета извлекли без признаков жизни одиннадцать человек, сообщил начальник отдела по работе со СМИ МЧС Татарстана Андрей Родыгин в эфире телеканала «Россия-24».

На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае продолжается поиск чёрных ящиков

«На 10.45, по предварительным данным, 7 человек деблокированы из салона самолета и госпитализированы. Еще 11 человек, к сожалению, извлечены без признаков жизни», - цитирует Родыгина РИА Новости.

На данный момент ситуация изменилась. Сообщается о 16 погибших и шести выживших, отмечает ТАСС.

«По предварительным данным на 11 утра (мск), в результате жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли, шестеро пострадавших госпитализируются в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации» - заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Обломки упавшего ранее гидросамолета нашли в ХМАО

Двое выживших госпитализированы в Мензелинскую ЦРБ, четверых пострадавших эвакуируют в медицинские организации Набережных Челнов. Состояние всех пострадавших оценивается как тяжелое.

Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким жертв крушения самолета L-10. Об этом информирует «Экономика сегодня» со ссылкой на руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову.

Глава республики вылетел к месту авиакатастрофы.

У самолета с рейсом Йошкар-Ола - Москва произошел отказ двигателя

Уточняются обстоятельства крушения. Самолет, принадлежавший Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) смог пролететь около километра. L-410 поднялся с взлетной полосы аэроклуба и рухнул на территории базы стройматериалов.

Причиной аварии предварительно назвали отказ двигателей, из-за чего экипаж не смог набрать высоту. Также не исключена версия перегруза. В соответствии с нормами, в самолете не могло находиться более 19 пассажиров.

Напомним, двухмоторный L-410 был разработан в 1966-1967 годах для местных воздушных линий.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:ЖертвыПогибшиеТатарстанКрушение СамолётаАвиакатастрофа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры