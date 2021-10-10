МЧС подтвердило факт крушения самолета в Татарстане

На место крушения выехали пожарные, уточнили спасатели.

Уточняется, что в самолете было 2 члена экипажа м 20 парашютистов.

Предварительно сообщалось о 19 погибших, еще троих разыскивают. Об этом рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Ранее стало известно, что самолет L-410 исчез с радаров, с ним была потеряна связь. Владельцем воздушного судна является мензелинский аэроклуб.

Напомним, двухмоторный L-410 был разработан в 1966-1967 годах для местных воздушных линий.

