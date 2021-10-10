МЧС подтвердило факт крушения самолета в Татарстане

Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану подтвердила информацию о крушении легкомоторного самолета в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

«В 09:23 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета около базы РЭС в городе Мензелинске», — пояснили в ведомстве.

На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае продолжается поиск чёрных ящиков

На место крушения выехали пожарные, уточнили спасатели.

Уточняется, что в самолете было 2 члена экипажа м 20 парашютистов.

Предварительно сообщалось о 19 погибших, еще троих разыскивают. Об этом рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Ранее стало известно, что самолет L-410 исчез с радаров, с ним была потеряна связь. Владельцем воздушного судна является мензелинский аэроклуб.

Напомним, двухмоторный L-410 был разработан в 1966-1967 годах для местных воздушных линий.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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