Собянин: В Раменском городском округе сбили беспилотник, летевший на Москву
12 марта 202405:01
Российская система противоракетной обороны в ночь на 12 марта отразила в Раменском городском округе атаку беспилотного летательного аппарата, который летел на Москву, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.
По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Белгородский район с помощью беспилотного летательного аппарата, который сбросил четыре взрывных устройства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru