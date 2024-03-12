Собянин: В Раменском городском округе сбили беспилотник, летевший на Москву

Российская система противоракетной обороны в ночь на 12 марта отразила в Раменском городском округе атаку беспилотного летательного аппарата, который летел на Москву, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

В Орле после атаки беспилотника загорелся резервуар на нефтебазе

По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Белгородский район с помощью беспилотного летательного аппарата, который сбросил четыре взрывных устройства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиМосковская Область

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