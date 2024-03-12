Беспилотник упал на крышу ТЦ в Белгороде

По его словам, в результате никто не пострадал. Гладков отметил, что, по предварительным данным, был поврежден один легковой автомобиль. Губернатор подчеркнул, что территория оцеплена, на месте работают оперативные службы.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в здание администрации в Белгороде. В результате были выбиты окна и посечен фасад, пострадали две женщины. Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в интервью НСН заявил, что необходимо принять законопроект о запрете публикации информации о расположении российских военных, а также о любых «прилетах» на территории РФ, передает «Радиоточка НСН».

